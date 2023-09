2023 NFL passing yards leaders

1. Kirk Cousins (1075) | Minnesota Vikings QB

2. Tua Tagovailoa (1024) | Miami Dolphins QB

3. Justin Herbert (939) | Los Angeles Chargers QB

4. Matthew Stafford (91) | Los Angeles Rams QB

5. C.J. Stroud (906) | Houston Texans QB

6. Jared Goff (819) | Detroit Lions QB

7. Patrick Mahomes (803) | Kansas City Chiefs QB

8. Russell Wilson (791) | Denver Broncos QB

9. Mac Jones (748) | New England Patriots QB

10. Trevor Lawrence (736) | Jacksonville Jaguars QB

11. Brock Purdy (736) | San Francisco 49ers QB

12. Geno Smith (736) | Seattle Seahawks QB

13. Josh Allen (728) | Buffalo Bills QB

14. Jimmy Garoppolo (709) | Las Vegas Raiders QB

15. Kenny Pickett (689) | Pittsburgh Steelers QB

16. Deshaun Watson (678) | Cleveland Browns QB

17. Sam Howell (671) | Washington Commanders QB

18. Jordan Love (655) | Green Bay Packers QB

19. Dak Prescott (647) | Dallas Cowboys QB

20. Jalen Hurts (64) | Philadelphia Eagles QB

This article is based on data from Sportradar. Text was compiled by an AI engine that was then reviewed and edited by the editorial staff.