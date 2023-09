2023 NFL receiving yards leaders

1. Justin Jefferson (458) | Minnesota Vikings WR

2. Tyreek Hill (412) | Miami Dolphins WR

3. Keenan Allen (402) | Los Angeles Chargers WR

4. Puka Nacua (338) | Los Angeles Rams WR

5. Davante Adams (322) | Las Vegas Raiders WR

6. Chris Olave (302) | New Orleans Saints WR

7. Mike Evans (297) | Tampa Bay Buccaneers WR

8. Stefon Diggs (279) | Buffalo Bills WR

9. Amon-Ra St. Brown (275) | Detroit Lions WR

10. CeeDee Lamb (273) | Dallas Cowboys WR

11. Nico Collins (26) | Houston Texans WR

12. Tank Dell (251) | Houston Texans WR

13. Mike Williams (249) | Los Angeles Chargers WR

14. Deebo Samuel (247) | San Francisco 49ers WR

15. Tutu Atwell (246) | Los Angeles Rams WR

16. Amari Cooper (243) | Cleveland Browns WR

17. A.J. Brown (239) | Philadelphia Eagles WR

18. George Pickens (238) | Pittsburgh Steelers WR

19. DK Metcalf (234) | Seattle Seahawks WR

20. Michael Pittman Jr. (23) | Indianapolis Colts WR

This article is based on data from Sportradar. Text was compiled by an AI engine that was then reviewed and edited by the editorial staff.