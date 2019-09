Photo: Gregory Shamus (Getty)

It’s that time of year again, hoops fans! The NFL season is in full swing, baseball’s playoffs start next week, and the NBA regular season won’t tip off for another month. You know what that means: It’s time to rank the top 100 active NBA players!



Here at Deadspin, we’ve used a proprietary metric and a dash of subjective analysis to arrive at our rankings, which you’ll find below. How’d your favorite player do?

Numbers 1-10

Photo: Matthew Stockman (Getty)

1. Jaylen Adams, Milwaukee Bucks



2. Steven Adams, Oklahoma City Thunder

3. Bam Adebayo, Miami Heat

4. Deng Adel, Brooklyn Nets

5. LaMarcus Aldridge, San Antonio Spurs

6. Kyle Alexander, Miami Heat

7. Nickeil Alexander-Walker, New Orleans Pelicans

8. Grayson Allen, Memphis Grizzlies

9. Jarrett Allen, Brooklyn Nets

10. Kadeem Allen, New York Knicks

Numbers 11-20

Photo: Ezra Shaw (Getty)

11. Al-Farouq Aminu, Orlando Magic



12. Kyle Anderson, Memphis Grizzlies

13. Giannis Antetokounmpo, Milwaukee Bucks

14. Kostas Antetokounmpo, Los Angeles Lakers

15. Thanasis Antetokounmpo, Milwaukee Bucks

16. OG Anunoby, Toronto Raptors

17. Ryan Arcidiacono, Chicago Bulls

18. Trevor Ariza, Sacramento Kings

19. D.J. Augustin, Orlando Magic

20. Deandre Ayton, Phoenix Suns

Numbers 21-30

Photo: Maddie Meyer (Getty)

21. Dwayne Bacon, Charlotte Hornets



22. Marvin Bagley III, Sacramento Kings

23. Lonzo Ball, New Orleans Pelicans

24. Mo Bamba, Orlando Magic

25. J.J. Barea, Dallas Mavericks

26. Harrison Barnes, Sacramento Kings

27. RJ Barrett, New York Knicks

28. Will Barton, Denver Nuggets

29. Keita Bates-Diop, Minnesota Timberwolves

30. Nicolas Batum, Charlotte Hornets

Numbers 31-40

Photo: Chris Gardner (Getty)

31. Aron Baynes, Phoenix Suns



32. Kent Bazemore, Portland Trail Blazers

33. Darius Bazley, Oklahoma City Thunder

34. Bradley Beal, Washington Wizards

35. Malik Beasley, Denver Nuggets

36. Michael Beasley, Detroit Pistons

37. Marco Belinelli, San Antonio Spurs

38. Jordan Bell, Minnesota Timberwolves

39. DeAndre’ Bembry, Atlanta Hawks

40. Dragan Bender, Milwaukee Bucks

Numbers 41-50

Photo: Mark Kolbe (Getty)

41. Anthony Bennett, Houston Rockets



42. Dāvis Bertāns, Washington Wizards

43. Patrick Beverley, Los Angeles Clippers

44. Khem Birch, Orlando Magic

45. Goga Bitadze, Indiana Pacers

46. Bismack Biyombo, Charlotte Hornets

47. Nemanja Bielica, Sacramento Kings

48. Eric Bledsoe, Milwaukee Bucks

49. Trevon Bluiett, Utah Jazz

50. Bogdan Bogdanović, Sacramento Kings

Numbers 51-100

Photo: Kevin C. Cox (Getty)

51. Bojan Bogdanović, Utah Jazz



52. Bol Bol, Denver Nuggets

53. Jonah Bolden, Philadelphia 76ers

54. Jordan Bone, Detroit Pistons

55. Isaac Bonga, Washington Wizards

56. Devin Booker, Phoenix Suns

57. Chris Boucher, Toronto Raptors

58. Brian Bowen II, Indiana Pacers

59. Ky Bowman, Golden State Warriors

60. Avery Bradley, Los Angeles Lakers

61. Tony Bradley, Utah Jazz

62. Jarrell Brantley, Utah Jazz

63. Ignas Brazdeikis, New York Knicks

64. Mikal Bridges, Phoenix Suns

65. Miles Bridges, Charlotte Hornets

66. Amida Brimah, Indiana Pacers

67. Oshae Brissett, Toronto Raptors

68. Ryan Broekhoff, Dallas Mavericks

69. Malcolm Brodgon, Indiana Pacers

70. Armoni Brooks, Atlanta Hawks

71. Dillon Brooks, Memphis Grizzlies

72. Bruce Brown Jr., Detroit Pistons

73. Charles Brown Jr., Atlanta Hawks

74. Jaylen Brown, Boston Celtics

75. Moses Brown, Portland Trail Blazers

76. Sterling Brown, Milwaukee Bucks

77. Troy Brown Jr., Washington Wizards

78. Jalen Brunson, Dallas Mavericks

79. Thomas Bryant, Washington Wizards

80. Reggie Bullock, New York Knicks

81. Trey Burke, Philadelphia 76ers

82. Alec Burks, Golden State Warriors

83. Deonte Burton, Oklahoma City Thunder

84. Jimmy Butler, Miami Heat

85. Bruno Caboclo, Memphis Grizzlies

86. Devontae Cacok, Los Angeles Lakers

87. Kentavious Caldwell-Pope, Los Angeles Lakers

88. Vlatko Čančar, Denver Nuggets

89. Clint Capela, Houston Rockets

90. Jordan Caroline, Los Angeles Lakers

91. DeMarre Carroll, San Antonio Spurs

92. Jevon Carter, Phoenix Suns

93. Vince Carter, Atlanta Hawks

94. Wendell Carter Jr., Chicago Bulls

95. Michael Carter-Williams, Orlando Magic

96. Alex Caruso, Los Angeles Lakers

97. Willie Cauley-Stein, Golden State Warriors

98. Troy Caupain, Portland Trail Blazers

99. Tyson Chandler, Houston Rockets

100. Joe Chealey, Charlotte Hornets