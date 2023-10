2023 MLB NL batting average leaders

1. Luis Arraez (.354) | Miami Marlins IF

2. Ronald Acuña Jr. (.337) | Atlanta Braves OF

3. Freddie Freeman (.331) | Los Angeles Dodgers IF

4. Cody Bellinger (.307) | Chicago Cubs IF

5. Mookie Betts (.307) | Los Angeles Dodgers OF

6. Bryce Harper (.293) | Philadelphia Phillies IF

7. Michael Harris II (.293) | Atlanta Braves OF

8. William Contreras (.291) | Milwaukee Brewers C

9. Seiya Suzuki (.285) | Chicago Cubs OF

10. Xander Bogaerts (.285) | San Diego Padres IF

11. Corbin Carroll (.285) | Arizona Diamondbacks OF

12. Matt Olson (.283) | Atlanta Braves IF

13. Nico Hoerner (.283) | Chicago Cubs IF

14. Austin Riley (.281) | Atlanta Braves IF

15. Bryson Stott (.280) | Philadelphia Phillies IF

16. Ozzie Albies (.280) | Atlanta Braves IF

17. TJ Friedl (.279) | Cincinnati Reds OF

18. Christian Yelich (.278) | Milwaukee Brewers OF

19. Ketel Marte (.276) | Arizona Diamondbacks IF

20. Joey Meneses (.275) | Washington Nationals DH

