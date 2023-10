2023 MLB NL saves leaders

1. David Bednar (39) | Pittsburgh Pirates P

2. Camilo Doval (39) | San Francisco Giants P

3. Alexis Díaz (37) | Cincinnati Reds P

4. Devin Williams (36) | Milwaukee Brewers P

5. Raisel Iglesias (33) | Atlanta Braves P

6. Josh Hader (33) | San Diego Padres P

7. Kyle Finnegan (28) | Washington Nationals P

8. Evan Phillips (24) | Los Angeles Dodgers P

9. Craig Kimbrel (23) | Philadelphia Phillies P

10. Adbert Alzolay (22) | Chicago Cubs P

11. David Robertson (18) | Miami Marlins P

12. A.J. Puk (15) | Miami Marlins P

13. Ryan Helsley (14) | St. Louis Cardinals P

14. Paul Sewald (13) | Arizona Diamondbacks P

15. Pierce Johnson (13) | Atlanta Braves P

16. Adam Ottavino (12) | New York Mets P

17. Tanner Scott (12) | Miami Marlins P

18. Justin Lawrence (11) | Colorado Rockies P

19. José Alvarado (10) | Philadelphia Phillies P

20. A.J. Minter (10) | Atlanta Braves P

