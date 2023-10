2023 MLB NL stolen bases leaders

1. Ronald Acuña Jr. (73) | Atlanta Braves OF

2. Corbin Carroll (54) | Arizona Diamondbacks OF

3. CJ Abrams (47) | Washington Nationals IF

4. Nico Hoerner (43) | Chicago Cubs IF

5. Ha-Seong Kim (38) | San Diego Padres IF

6. Elly De La Cruz (35) | Cincinnati Reds IF

7. Bryson Stott (31) | Philadelphia Phillies IF

8. Francisco Lindor (31) | New York Mets IF

9. Trea Turner (30) | Philadelphia Phillies IF

10. Fernando Tatis Jr. (29) | San Diego Padres OF

11. Christian Yelich (28) | Milwaukee Brewers OF

12. TJ Friedl (27) | Cincinnati Reds OF

13. Tommy Edman (27) | St. Louis Cardinals IF

14. Jake McCarthy (26) | Arizona Diamondbacks OF

15. Brice Turang (26) | Milwaukee Brewers IF

16. Ji Hwan Bae (24) | Pittsburgh Pirates OF

17. Starling Marte (24) | New York Mets OF

18. Freddie Freeman (23) | Los Angeles Dodgers IF

19. Thairo Estrada (23) | San Francisco Giants IF

20. Tommy Pham (22) | Arizona Diamondbacks OF

This article is based on data from Sportradar. Text was compiled by an AI engine that was then reviewed and edited by the editorial staff.