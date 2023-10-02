MLB

2023 MLB NL earned run average leaders

Blake Snell of the San Diego Padres led the National League with 2.25 earned run average

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SAN FRANCISCO, CALIFORNIA - SEPTEMBER 25: Blake Snell #4 of the San Diego Padres pitches against the San Francisco Giants in the first inning at Oracle Park on September 25, 2023 in San Francisco, California. (Photo by Ezra Shaw/Getty Images)
SAN FRANCISCO, CALIFORNIA - SEPTEMBER 25: Blake Snell #4 of the San Diego Padres pitches against the San Francisco Giants in the first inning at Oracle Park on September 25, 2023 in San Francisco, California. (Photo by Ezra Shaw/Getty Images)
Image: Getty Images (Getty Images)

1. Blake Snell (2.25) | San Diego Padres P

2. Kodai Senga (2.98) | New York Mets P

3. Justin Steele (3.06) | Chicago Cubs P

4. Logan Webb (3.25) | San Francisco Giants P

5. Merrill Kelly (3.29) | Arizona Diamondbacks P

6. Corbin Burnes (3.39) | Milwaukee Brewers P

7. Zac Gallen (3.47) | Arizona Diamondbacks P

8. Zack Wheeler (3.61) | Philadelphia Phillies P

9. Jesús Luzardo (3.63) | Miami Marlins P

10. Charlie Morton (3.64) | Atlanta Braves P

11. Bryce Elder (3.81) | Atlanta Braves P

12. Spencer Strider (3.86) | Atlanta Braves P

13. Freddy Peralta (3.86) | Milwaukee Brewers P

14. Sandy Alcantara (4.14) | Miami Marlins P

15. Mitch Keller (4.21) | Pittsburgh Pirates P

16. Johan Oviedo (4.31) | Pittsburgh Pirates P

17. Taijuan Walker (4.38) | Philadelphia Phillies P

18. Aaron Nola (4.46) | Philadelphia Phillies P

19. Miles Mikolas (4.78) | St. Louis Cardinals P

20. Patrick Corbin (5.20) | Washington Nationals P

This article is based on data from Sportradar. Text was compiled by an AI engine that was then reviewed and edited by the editorial staff.

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