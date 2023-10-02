2023 MLB NL earned run average leaders

1. Blake Snell (2.25) | San Diego Padres P
2. Kodai Senga (2.98) | New York Mets P
3. Justin Steele (3.06) | Chicago Cubs P
4. Logan Webb (3.25) | San Francisco Giants P
5. Merrill Kelly (3.29) | Arizona Diamondbacks P
6. Corbin Burnes (3.39) | Milwaukee Brewers P
7. Zac Gallen (3.47) | Arizona Diamondbacks P
8. Zack Wheeler (3.61) | Philadelphia Phillies P
9. Jesús Luzardo (3.63) | Miami Marlins P
10. Charlie Morton (3.64) | Atlanta Braves P
11. Bryce Elder (3.81) | Atlanta Braves P
12. Spencer Strider (3.86) | Atlanta Braves P
13. Freddy Peralta (3.86) | Milwaukee Brewers P
14. Sandy Alcantara (4.14) | Miami Marlins P
15. Mitch Keller (4.21) | Pittsburgh Pirates P
16. Johan Oviedo (4.31) | Pittsburgh Pirates P
17. Taijuan Walker (4.38) | Philadelphia Phillies P
18. Aaron Nola (4.46) | Philadelphia Phillies P
19. Miles Mikolas (4.78) | St. Louis Cardinals P
20. Patrick Corbin (5.20) | Washington Nationals P
This article is based on data from Sportradar. Text was compiled by an AI engine that was then reviewed and edited by the editorial staff.
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